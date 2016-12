Die 6 besten Übungen für einen perfekten Po

Du willst einen knackigen Po? Kein Problem! Hier sind meine 6 Lieblingsübungen, die Dir einen Hintern geben, mit dem Du Wallnüsse knacken kannst 🙂

Ausfallschritte

Eine wunderbare Übung, die Deine Schenkel, Deinen Po, und Hüften formt. Mache einen großen Schritt nach vorne und bringe ein Fuß vor den anderen. Senke Deinen Körper ab, halte Deine Bauchmuskeln angespannt und Deinen Oberkörper gerade. Gehe runter, bis das vordere Knie 90° gebeugt ist und sich nicht über Deine Zehenspitzen schiebt. Stehe wieder auf und mache die Übung jetzt mit dem anderen Bein. Wiederhole das Ganze 10-12 mal pro Seite. Benutze Zusatzgewichte in jeder Hand, um die Übung intensiver zu gestalten.

Beinheben

Lege Dich auf die Seite und stütze Dich auf Deinem Ellenbogen ab. Hebe Dein oberes Bein langsam an und so hoch wie es geht Bis Deine Beine in der V-Form sind. Halte die Position ein paar Sekunden und senke dein Bein dann langsam ab. Wiederhole die Übung 10 mal, drehe Dich auf die andere Seite und hebe das andere Bein.

Hüftheben

Eine großartige Übung, um Deine Gesäßmuskulatur zu trainieren, ist Hüftheben. Um die Übung zu machen, lege mit dem Rücken auf den Boden, die Knie gebeugt und Füßen auf dem Boden. Lasse die Arme neben Deinem Körper an der Seite liegen. Jetzt hebe Deine Hüfte und unteren Rücken vom Boden ab. Halte die Position ein paar Sekunden und senke Dich wieder langsam ab. Um die Übung noch wirksamer zu machen, hebe ein Bein an, während Du dich vom Boden wegdrückst. Senke Dich ab und wiederhole die Übung jetzt mit dem anderen Bein.

Step Ups

Step Ups sind ziemlich effektiv und zielen auf Deine Gluteal- und hintere Oberschenkelmuskulatur ab. Suche Dir eine stabile Bank oder Box die 30-60 cm hoch ist. Steige langsam und kontrolliert nach oben und genauso langsam und kontrolliert wieder nach unten. Um die Übung richtig wirksam zu machen, musst Du darauf achten, dass Du den Druck immer über die Ferse auf den Boden leitest. So forderst Du Deine Gesäßmuskulatur maximal.

Seitschritte gegen Widerstand

Hier kommt eine geniale Übung, die Dich zum Schwitzen bringt, Dein Herz schneller schlagen lässt und Deinen Hintern trainiert. Für diese Übung brauchst Du ein elastisches Sportband (z.B ein Thera-Band).

Stelle Dich hüftbreit, gerade hin. Binde nun das Band um Deine Unterschenkel. Gehe jetzt in die Kniebeuge-Position, bis Deine Oberschenkel parallel zum Boden sind, Dein Rücken gerade ist und Deine Bauchmuskeln fest sind. Bleibe in dieser Position und mache nun mehrere Schritte zur rechten Seite, dann zur linken Seite. Eventuell musst Du Deine Arme zur Balance nutzen. Dein Hintern sollte aber definitiv das Workout spüren.

Ballerina Kniebeuge

Diese Form der Kniebeuge wird Deinen Po definieren und in Form bringen. Stelle Dich etwas mehr als schulterbreit hin. Die Zehenspitzen sollten nach außen zeigen. Strecke die Arme nach vorne um Balance zu halten. Halte den Rücken gerade und mache nun eine Kniebeuge, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Bleibe 5 Sekunden in dieser Position und komme dann wieder hoch. Wiederhole das Ganze 10-15 mal.

Diese 6 Übungen sind exzellent, um ungewolltes Fett von deinem Po zu verbrennen, während Du ihn gleichzeitig straffst und ihn in die Form bringst, die Du Dir wünschst.

Wenn Du es nicht gewohnt bist, deine Gesäßmuskulatur zu trainieren, dann wirst Du es die nächsten Tage mit Sicherheit brennen spüren. Das Endergebnis ist es allerdings wert.

Deswegen DRANBLEIBEN!

Bis dann

Flo